赛车时速高达219公里 经理判入狱两周、罚款2500元及吊销驾照

经理驾驶妻子的白色日产GTR跑车，与一名驾驶橙色蓝宝基尼的男子赛车。经理驾驶时速一度高达219公里，是法律允许的三倍。此外，他因危险驾驶以及在没有保险的情况开车，总共被判坐牢两周、罚款2500元及吊销驾照一年半。

飙车的餐饮经理邱国恩（37岁，译音）今年3月承认三项控状：无准证赛车、危险驾驶及没有保险开车等控状。庭上播放赛车过程画面，该画面是被告邱国恩车内的汽车摄像机拍到的。

案情显示，2015年5月8日晚上约11时30分，一组交警在实里达连路取缔非法赛车活动，他们发现约20辆高性能汽车驶入朝淡滨尼快速公里方向的实里达连路，并停在路旁。邱国恩和蓝宝基尼（Lamborghini）司机凯文·巴达玛·詹德拉（24岁）在其中。

邱国恩向凯文下战书，要与他赛车，对方同意。

隔天凌晨时分，交警发现蓝宝基尼和日产（Nissan）GTR跑车在靠近第31号灯柱非法U转，跟着倒退停在灯柱附近。其他车辆的一些司机和乘客下车”观战”。

比赛开始，邱国恩和凯文猛踩油门，两辆车奔驰而去。凯文原本领先，后被邱国恩追上。当日产GTR跑车驶近第69号灯柱，车内摄像机显示跑车速度每小时219公里，远超过法定的60公里。

比赛结束后，他们在实里达连路和实里达北连路的交界处非法U转，两人要再赛多一圈。

交警之后展开行动将邱国恩和凯文逮捕，也没收两人的车。

日产GTR跑车车主是邱国恩的妻子，邱国恩当时不是受保的汽车驾驶员之一。凯文的案件在审前会议阶段。

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