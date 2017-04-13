涉嫌欺骗公积金局 三名牙医被控

三名牙医被指欺骗公积金局，或共谋或独自一人犯案，涉嫌谎称为29名病人进行日间手术，三年内欺骗该局发放保健储蓄88万9000多元，今天被控上国家法院。

这三名Smile Division Dental Group的牙医分别是吴进才（Goh Chin Chye Cecil，47岁）、黄剑豪（Ang Kiam Hau，42岁）、刘耀祥（Liew Yao Xiang Daniel，35岁），吴进才案发时担任集团董事经理。

Smile Division Dental Group经理杨妙君（Yeo Meow Koon，46岁）也跟他们一起被控共谋欺骗公积金局。

四名被告都有律师代表，法官在他们面控后，下令案展5月11日进行审前会议。他们都获准保释。

吴进才面对最多控状，其中610项欺骗和共谋教唆欺骗罪，另两项共谋教唆伪造文件欺骗罪，则指他与刘耀祥和杨妙君共谋伪造病人的诊断记录，以欺骗进行保健储蓄审计的卫生部。

黄剑豪和刘耀祥分别面对283项和278项共谋教唆欺骗控状。刘耀祥也面对两项指他与吴进才和杨妙君共谋教唆伪造文件欺骗罪。

杨妙君共面对612项控状，其中610项共谋教唆欺骗，另两项指他与刘耀祥和吴进才共谋教唆伪造文件欺骗。

四被告面对的控状刑罚一样，都是坐牢最长10年，并可另加罚款。（人名译音）

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