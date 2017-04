兀兰即将投入翻新计划 未来成为“北部之星”

兀兰将在未来五至十年脱胎换骨,引入全新的地标住宅项目,兴建兀兰医疗园区、市镇广场等新设施,居民将来也能沿着一条近两公里长的树林观景连道,从兀兰中心步行或骑脚踏车前往兀兰海滨。



国家发展部长兼财政部第二部长黄循财今早在兀兰中心,为该市镇在“再创我们的家园”(Remaking Our Heartland,简称ROH)计划下的翻新计划展览主持揭幕。



黄循财致词时说,兀兰目前已经是一个区域中心,也是来到我国的北部通道,未来兀兰会更具活力,成为新加坡的“北部之星”(Star of North)。



根据计划,兀兰将发展两块主要住宅地段。其中,兀兰2道和兀兰5道交界处,将兴建地标性住宅项目,同时结合步行街和社区设施;共和理工学院西北部则会发展以“丛林住宅”(Housing in the Woods)为主题的大型组屋区。

为了方便居民前往兀兰海滨的休闲空间,兀兰中心至兀兰海滨将兴建一条1.9公里长的树林观景连道,居民可沿着连道,散步、慢跑或骑脚踏车。



靠近马西岭地铁站的市镇公园将翻新成为探索乐园(Discovery Playground),园内设新的步行道、儿童游乐场,以及介绍兀兰历史的文化历史角落。翻新后的市镇公园将改名马西岭公园。

另外,兀兰南站附近将兴建兀兰医疗园(Woodlands Health Campus)。现有的海军部地铁站旁边也会有更多新设施,例如今年第三季即将落成的海军部村庄综合项目,里面除了有给年长者居住的二房式灵活单位,也有小贩中心、医疗中心、托儿所和护老设施等。

黄循财说,兀兰这些计划都是大型翻新和改变,需要一些时间落实,不过他相信,未来五年一些工程将逐步启动,让兀兰焕然一新。

政府在2007年推出ROH计划,兀兰、大巴窑和白沙是第三批加入计划的市镇。公众可从即日起至本月30日到兀兰地铁站旁参观兀兰翻新计划展览,或上网www.hdb.gov.sg了解详情并分享看法。

