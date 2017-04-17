樟宜机场集团、新航和旅游局合力推广新加坡为旅游点

（联合早报网讯）樟宜机场集团、新加坡航空公司和新加坡旅游局延续协作，投入约3375万元向旅客推广新加坡为旅游地点。

三方在联合文告中指出，根据新的三年协作，三方会投入3375万元推广新加坡作为过境或双城市旅游的优质地点，是历来投入的最大笔数额。推广工作针对全球旅客，而非只锁定长途航班的来源市场如欧美国家。

一些计划包括提升免费新加坡导览（Free Singapore Tour)为转机乘客提供更具本地特色的体验如美食之旅；以及改进促销计划来争取商务和会议、展览与奖励旅游（简称MICE）的旅客。

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