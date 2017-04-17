建国元勋奥斯曼渥遗体明天下葬

（联合早报网讯）我国建国元勋、前社会事务及文化部长奥斯曼渥（Othman Wok）今天中午12时21分于新加坡中央医院逝世，享年92岁。

奥斯曼渥的遗体明天将于蔡厝港穆斯林坟场下葬。政府将出动拖曳炮架（ceremonial gun carriage），将他的灵柩从苏丹回教堂移送至蔡厝港穆斯林坟场的和平墓地（Pusara Aman）。

总理公署发今天布文告说，李显龙总理和内阁部长对奥斯曼渥的逝世感到难过，同时对他的家人表示深切慰问。

奥斯曼渥是新加坡和马来西亚分家协议的签署人之一。奥斯曼渥从新马合并期间至后来新马分家，一直是已故建国总理李光耀的主要内阁成员。他支持李光耀为新加坡打造多元种族及宗教社会的理念，成为李光耀当年最亲密的战友之一。

奥斯曼渥是在1963年至1977年担任社会及文化事务部长。他在1977年离开政坛后出任新加坡驻印度尼西亚大使长达三年半。

他生前对本地马来社群有显著贡献，其中包括协助制定回教行政法令（Administration of Muslim Law Act），以及创立新加坡回教理事会（MUIS）。

出身贫寒的奥斯曼渥，毕业于莱佛士书院，世界第二次大战结束后曾在《马来前锋报》（Utusan Melayu）担任记者。他后来当上新加坡印刷工人工会的秘书，认识当时为工会成员打官司的已故建国总理李光耀，并加入他成立的人民行动党，从此踏入政坛。

奥斯曼渥在1963年的立法议会选举中代表人民行动党当选巴西班让区议员。

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