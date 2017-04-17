NKF将在2020年前增添七所洗肾中心

（联合早报网讯）全国肾脏基金会在2020年前会增添七所洗肾中心，以应付我国日益增加的肾脏病人需求，到时预计能为多1300名病人提供洗肾服务。

七家新中心当中，包括一所预计将在明年启用的裕廊西大型肾疗中心；另三家预计今年9月和12月，以及明年1月启用，分别坐落在兀兰海军部、乌美和西海岸一带。其余的中心分别坐落在裕廊东、大巴窑和马西岭。详情将在稍后公布。

目前，全国肾脏基金会（NKF）旗下的31家洗肾中心帮助超过4000名肾脏病人。

全国肾脏基金会主席许宝忠今天在肾脏教育中心重新启用仪式上致词时说，本地由糖尿病引起的肾脏病发病率是全球最高，而新病例增加的情况令人担忧。

许宝忠强调，除了为病人提供洗肾服务，向社会大众传达预防肾脏病意识，以及鼓励人们捐肾救人等工作不能松懈。完成翻新后的肾脏教育中心，将继续协助全国肾脏基金会推展有关宣导工作。

教育部长（学校）黄志明今天为肾脏教育中心主持重新启用仪式。

肾脏教育中心位于全国肾脏基金会的金吉路总部。它自2011年成立以来，为超过150所学校举办学习之旅，接待约三万名访客。

翻新后的中心增添更多互动及趣味展品，让民众了解肾衰竭的起因，以及保护肾脏的重要性。中心也希望将触角伸向更多不同年龄层的公众，包括上班族和年长者。

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