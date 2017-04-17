奥斯曼渥将以国家协助葬礼安排下葬

（联合早报网讯）我国建国元勋、前社会事务部长奥斯曼渥将以国家协助葬礼的安排，明天于蔡厝港回教坟场下葬。

国家协助葬礼委员会（State-Assisted Funeral Organising Committee）今天发文告说，明天中午12时15分，私人灵车将把灵柩从奥斯曼渥住家移送到苏丹回教堂，举行葬礼祷告。

配合祷告仪式的进行，干达哈街、马士吉街，以及苏丹门介于巴格达街和马来传统文化馆之间的路段，都从明天上午7时至下午3时关闭。在道路关闭期间，只有紧急车辆和警车可驶入，附近道路也严禁停车，违例车辆将被拖走。

祷告仪式后，灵柩将盖上新加坡国旗，这是给予为国家做出杰出贡献者的最高荣誉。国旗上的弯月和五星会覆盖在头部位置，最靠近受礼人的心脏。奥斯曼渥生前荣获的尼拉乌达玛勋章（二级）（The Order of Nila Utama （Second Class））也会摆放在灵柩上。

下午2时至3时，运载灵柩的拖曳炮架将从苏丹回教堂启程，前往蔡厝港回教坟场，途经桥北路、驳船北码头、里峇峇利路、亚历山大路、联邦道、联邦西道、金文泰6道、泛岛快速公路及惹兰峇哈（Jalan Bahar），全程约26公里。海陆空三军和警察部队共九名军官和警官组成的扶灵队，将在坟场迎接灵柩。

为确保移灵仪式顺畅进行，上述路线将有特别交通安排，交通料会缓慢。警方将在所有受影响的道路路口指挥交通。

陆路交通管理局指出，公路使用者和巴士的行程可能会因此延误，希望公众能谅解，并劝请公众事先规划行程。

警方则劝请公众，不得在苏丹回教堂和移灵路线附近地区操作无人机。

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