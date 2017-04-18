兀兰医疗保健园2022年起分阶段投入运作

结合智能科技、促进病人康复的绿意环境，以及注重社区护理的兀兰医疗保健园举行动土仪式。新医院预计从2022年起分阶段投入运作。

占地7.66公顷，相等于11个足球场大小、位于兀兰17通道的兀兰医疗保健园（Woodlands Health Campus，前称兀兰医疗园区）是设在兀兰的首家医院，拥有多达1800个床位。兀兰医疗保健园可服务住在兀兰、三巴旺、海军部和马西岭等北部地区的超过93万5000名居民。

兀兰医疗保健园星期二上午由卫生部长颜金勇主持动土仪式。数名来自三巴旺集选区和马西岭—油池集选区的议员，包括国会议长哈莉玛和基础建设统筹部长兼交通部长许文远也到场。

颜金勇致词时指出，政府每次兴建新的医疗护理设施时，都是一次再创新的机会，也应把握机会开发新的护理模式，才能推动把护理重心转向社区的方针。

他指出，兀兰医疗保健园将是我国首个结合急症医院、社区医院和长期护理设施于一体的新建设，所有设施都在同个时间构想和建造发展。

护联中心总裁谢廷成医生是保健园策划委员会主席。他指出，保健园采用的智能科技能让病患更便利地获得高素质的医疗护理，院方也把保健园设计成一个具有活力的社区中心，附近居民可到保健园的空地参与社区活动。

保健园将采用的智能科技包括远程医疗，让病患在家中也能接受院方提供的服务。病房内的护士也将善用传感器和穿戴式医疗设备，提高他们观察病患情况的效率和有效性。院方也会用人工智慧，让临床人员做出更好更准确的诊断和决策。送餐服务、货仓管理和内务管理（housekeeping）等后方的物流事务，则会利用自动化的机器设备，让员工有更多时间看护病患。

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