行车记录器录下破案线索 男子涉嫌车内偷窃明天面控

（联合早报网讯）行车记录器录下破案线索，涉及多起车内偷窃案件的39岁男子被警方逮捕，明天将在国家法院面控。

本月15日至17日，警方接获多起报案，指停放在榜鹅组屋区多层停车场的数辆车辆有财物失窃。

宏茂桥警署的警员展开调查，通过榜鹅居民提供的行车记录器监控录像，掌握嫌犯身份，昨天在埃奇菲尔径（Edgefield Walk）一带将他逮捕。警方过后也找到数张现金卡和其他财物。

嫌犯明天将在偷窃和恶作剧罪名下被控上法庭。偷窃一旦罪成，可被判入狱最长三年，或罚款，或两者兼施。恶作剧罪名一旦成立，可被判最长一年，或罚款，或两者兼施。

警方表示，这起案件突显社区和警方密切合作，打击罪案的重要性，并显示行车记录器的录像有助侦破偷车、车内偷窃等案件。

警方鼓励公众参与“车辆看守”（Vehicle-on-Watch，简称VOW）计划，借由行车记录器协助加强社区安全，必要时可提供破案线索，同时能阻止他人犯案。公众可向邻里警察中心了解详情。

为了防范车内偷窃，警方提醒公众安装防盗系统、不要把现金以及财物如现金卡、手提电脑、手机、公事包或钱包留在车里。公众在停好车辆后，即便只是短暂离开，也应锁上所有车门和关上车窗。

此外，公众也应该把车辆停在光线充足的地方，离开前留意四周是否有可疑人物。若发现任何可疑人物，记下他们的外表特征、服装或身高，切勿与他们对峙，并通知警方。

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