城市丰收教会案：周英汉暂缓服刑 陈绍云提前服刑

城市丰收教会前投资经理周英汉获准暂缓服刑，原本申请六月才开始服刑的前财务经理陈绍云则将提前在后天与康希等人一起入狱。

总检察署上个星期以城市丰收创会牧师康希（52岁）等六名被告的案件涉及攸关公众利益的法律问题为由，把案件提呈至最高法院上诉庭。

周英汉（56岁）今早向三司提出申请时说，他也要提交法律问题至最高法院上诉庭，但由于没有律师代表需自己准备，所以申请暂缓服刑。身为被告，他须得先获得法庭批准，才能提呈法律问题。

另一方面，陈绍云（41岁）则申请提早入狱。

代表她的谢振伟律师在庭上解释，陈绍云的丈夫原定六月到美国工作，她原本打算延后两个月服刑处理家中事务。但是由于计划生变，丈夫下个月就会移居美国，所以她希望提前至后天入狱。

律师也透露，陈绍云13岁的大儿子目前在看精神科医生，因此她希望能尽早完成刑期，以便能和家人团聚照顾儿子。

经过上诉后，周英汉的刑期从原本的六年减至三年四个月；陈绍云则从21个月减为七个月。

由上诉庭法官赵锡燊以及高庭法官吴必理和陈成安组成的三司本月7日以二对一裁决，把康希等六名被告面对的严重失信罪改为一般失信罪，六人的刑罚因此大幅度减轻。

康希、教会副手陈一平牧师（44岁）、传教计划执行员黄玉音（40岁）、时任管委会成员林岭恒（49岁）将在这个星期五开始服刑。他们的刑期介于一年半至三年半。

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