新捷运标得第三个巴士路线配套经营权

新捷运成功标得第三个巴士路线配套的经营权，它将从明年首季起分阶段接手经营26条巴士路线。

陆路交通管理局今天在股市闭市后召开记者会宣布，把第三个按政府发包模式颁发的巴士路线配套经营权合约颁发给新捷运。

新捷运是以最低的投标价及卓越的服务献议，击败八个国内外竞争对手，它为五年合约的服务费出价约4亿8033万元，如果表现良好，合约可延长两年。它的竞标价比出价第二低的SMRT低了6.6％，SMRT出价约5亿1452万元。

此外，新捷运的投标价也比标得首两个巴士路线配套的英国易塔通（Tower Transit）和前进（Go Ahead）巴士集团要低；易塔通为26条路线的服务费出价5亿5600万元，前进则为25条路线出价4亿9774万元。

除了现有四家公共巴士业者，其他参与竞标的公司包括兀兰运输、澳大利亚Busways集团、英国National Express Group集团、韩国锦湖高速公司与本地天山船务合资公司，以及中国青岛交运集团与本地山河旅游组成的合资公司

陆交局是采用“双信封”评标方式，即先评估竞标者所能提供的服务素质，包括维修机制及给予巴士司机的福利配套等；如果符合要求，才打开第二个信封，看业者如何出价。

称为“实里达配套”的第三个巴士配套，包括24条从宏茂桥、杨厝港和义顺巴士转换站出发的路线如24、70、76、133、135、803、851、852及860号巴士，以及两条将在日后公布的新路线。

新配套的巴士数量约420辆，预料到2023年增至约500辆。它们日后将停放在杨厝港路一带的实里达车厂，新车厂将在今年8月移交给新捷运管理。它也将负责管理宏茂桥和杨厝港巴士转换站。

新捷运总裁颜睿杰说：“我们将增加在硬件和软件方面的投资，为乘客提供高素质的服务。”

例如，新捷运将在宏茂桥和杨厝港巴士转换站设置手机充电站，也会在杨厝港转换站装置更多风扇和饮水机。它也计划聘用约330名巴士车长和员工。

根据新的经营模式，政府接管所有巴士基础设施及车队，并出租给业者提供服务。业者须遵循更严格的服务标准，包括须确保早晚尖峰时段所有巴士服务，间隔时间不超过15分钟。其中至少一半的巴士须每10分钟内穿行一趟，支线巴士则6分钟至8分钟一趟。

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