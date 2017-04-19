李总理：马来族接受成为少数族群 成就多元种族社会

（联合早报网讯）新加坡和马来西亚在1965年分家后，新加坡马来族一夜间失去作为国家最大种族的身份，再次成为少数族群。如果新加坡马来族当时不接受这样的改变，新加坡就不可能打造一个多元种族的社会。

李显龙总理在建国元勋、前社会事务部长奥斯曼渥的追悼会上宣读悼词时说：“正是因为马来新加坡人和马来人民行动党领导人，在1965年怀抱共同国家身份认同的更伟大梦想，‘不分种族、言语、宗教’，我们今天才能够在新加坡推行以公正和平等为基础，并且不与族群挂钩的政治形式，这在本区域是独特的，在全世界也是罕见的。”

他回溯了奥斯曼渥在1963年大选前临危受命，最后成功当选巴西班让议员，且出任我国受委社会事务部长的经过。

共有六人在追悼会上宣读悼词。除了李总理，主管回教事务的通讯及新闻部长雅国博士、主办追悼会的OnePeople.sg主席、教育部兼通讯及新闻部政务部长普杰立医生以及西海岸集选区议员郑德源等人，都异口同声地肯定奥斯曼渥在捍卫多元种族理念方面所做的努力。

雅国尤其钦佩奥斯曼渥在国家领导人和社区领袖的角色之间游刃有余。“他深知社区需求，但也明白多元种族、多元宗教新加坡社会要繁荣昌盛的关键。他总是为新加坡和社群做出他认为正确的事，却从不坚持自己总是对的，而是聆听和向其他人学习。”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅