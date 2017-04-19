城市丰收教会创会牧师康希 确定星期五服刑

城市丰收教会创办人康希牧师星期五如期入狱，开始三年半的刑期。

康希（52岁）星期三发表声明，宣布他在后天开始服刑。

目前，只有教会前投资经理周英汉（56岁）因要提交涉及公众利益的法律问题至最高法院上诉庭，获准保释在外，直到上诉庭对法律问题有定夺。

康希与四名副手在两周前上诉裁决出炉后，获准延迟至本周五入狱。当时，只有另一名副手陈绍云（41岁）要求两个月后才服刑。她被判坐牢七个月。不过，陈绍云改变初衷，决定改在本周五与康希等四人一起开始监刑。

康希原被判入狱八年，但高庭两周前在减轻他和五名副手的严重失信罪后，也把他的刑期减至三年半。五名副手的刑期则从21个月至六年，减至七个月至三年四个月。

康希、陈一平牧师（44岁）、周英汉、传教计划执行员黄玉音（40岁）及时任管委会成员林岭恒（49岁），在2007年至2009年以教会认购两家公司总值2400万元的债券为幌子，失信建堂基金为康希的妻子何耀珊（46岁）制作英语专辑。

陈一平、周英汉、黄玉音及前财务经理陈绍云为了掩饰上述行为，再失信2660万元公款制造债券被赎回的假象，并在过程中做假账欺骗审计师。

高庭上诉裁决没有为这起在2013年开审的案件画上句点。控方在裁决出炉的三天后提出刑事动议，要把这起全城热议的案件提交最高法院上诉庭，并要求恢复康希等人严重失信的罪名。

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