易华仁: 政府会积极支持中小企业创新

（联合早报网讯）科技日新月异，严重冲击传统商业运作模式，贸工部长（工业）易华仁指出，本地中小企业往创新科技转型的必要性比以往更加迫切。他重申，政府会积极协助中小企业跨越障碍，从创新科技中获益。

他今早在新加坡科技研究局（A*STAR）同标新局（SPRING）联办的年度中小企业日上致辞时说，许多中小企业仍缺乏参与创新科技开发工作的能力、资源和人脉。

政府也意识到这些企业在这方面须应对的挑战，因此推出了一系列新措施来协助他们。这包括从今天启用的“企业科技库”（Tech Depot）网页。这个设在“企业通”门户网站（SME Portal）的网页展示现成且容易采纳的科技方案，可帮助公司改善点算库存、供应链经营等工作流程。

一些公司在研发新产品后却不知如何有效地推出市场销售，新科研将扩大其“技术提升”（T-Up）计划，从今年开始借调内部的营销专家给中小企业，协助他们把产品或服务推出市场。第一间受惠企业是生物科技公司AIT Ventures。

技术提升计划原本只是借调科研人员给中小企业，自2003年以来，已有700多名科学家和工程师，参与了600多个中小企业的研发项目。

易华仁呼吁中小企业抱着开放态度，大量采用科技，同时也应多了解创新科技能如何协助他们发展业务。

他说： “虽然政府能创造易于进行创新和采用科技的环境，但中小企业有责任去了解可能从中获得的益处，找出适合的科技方案并妥善利用，充分发挥其效能。”

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