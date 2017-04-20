28所中小学和初级学院2019年合并

有鉴于生育率下降、新生人数逐年减少，以及学额需求分布的转变等因素，2019年起，14所小学将合并为七所、六所中学合并为三所，八所初级学院将合并为四所。

与此同时， 由于新镇的新生入学人数增加，教育部明年将在盛港设立一所新小学。

最新一轮的学校合并是教育部近年来最大规模，也是首次冲击初院。

后年起，两所学校“配对”合并成一所的初院组合，分别是位于北部的义顺初院和星烁初院、东部的淡滨尼初院和美廉初院、东北部的安德逊初院和实龙岗初院，以及西部的裕廊初院和先驱初院。

这几组合并的初院，将分别使用义顺初院、美廉初院、安德逊初院和先驱初院的校舍。

星烁初院、淡滨尼初院、实龙岗初院和裕廊初院，明年起不再接收新生。

教育部今早召开记者会宣布上述计划时说，一所学校如果新生人数持续减少，将导致该校在提供多元教育和课外活动项目时面对挑战。合并学校的目的是确保每所学校能有一定人数，学校合并后可为学生提供更广泛的教育课程和课外活动。

教育部首次合并初院，也是为了维持初院的教育素质。

从2015年至2017年，共有三对小学和11对中学已合并。教育部去年3月宣布，四对中学将在明年合并。

去年，榜鹅共有三所新小学正式启用。

2019年合并小学

合并小学 合并后校址 东景（East View）和俊源（Junyuan） 俊源小学 博理（Balestier Hill）和明智（Bendemeer） 明智小学 大侨（Da Qiao）和静山（Jing Shan） 静山小学 达迈（Damai）和东岸（East Coast） 达迈小学 云海（Coral）和白沙（White Sands） 白沙小学 康岭（Casuarina）和洛阳（Loyang） 康岭小学 四德 （Cedar）和柏盛（Macpherson） 四德小学

2019年合并中学

合并中学 合并后校址 树群（Shuqun）和裕华（Yuhua） 裕华中学 东源（East Spring）和东景（East View） 东源中学 丰嘉（Hong Kah）和裕廊景（Jurongville） 裕廊景中学

合并初院 合并后校址 义顺（Yishun）和*星烁（Innova） 义顺初院 *裕廊（Jurong）和先驱（Pioneer） 先驱初院 安德逊（Anderson）和*实龙岗（Serangoon） 安德逊初院 *淡滨尼（Tampines）和美廉（Meridian） 美廉初院

* 明年不收新生

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