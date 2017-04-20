28所中小学和初级学院2019年合并

有鉴于生育率下降、新生人数逐年减少，以及学额需求分布的转变等因素，2019年起，14所小学将合并为七所、六所中学合并为三所，八所初级学院将合并为四所。
与此同时， 由于新镇的新生入学人数增加，教育部明年将在盛港设立一所新小学。
最新一轮的学校合并是教育部近年来最大规模，也是首次冲击初院。
后年起，两所学校“配对”合并成一所的初院组合，分别是位于北部的义顺初院和星烁初院、东部的淡滨尼初院和美廉初院、东北部的安德逊初院和实龙岗初院，以及西部的裕廊初院和先驱初院。
这几组合并的初院，将分别使用义顺初院、美廉初院、安德逊初院和先驱初院的校舍。
星烁初院、淡滨尼初院、实龙岗初院和裕廊初院，明年起不再接收新生。
教育部今早召开记者会宣布上述计划时说，一所学校如果新生人数持续减少，将导致该校在提供多元教育和课外活动项目时面对挑战。合并学校的目的是确保每所学校能有一定人数，学校合并后可为学生提供更广泛的教育课程和课外活动。
教育部首次合并初院，也是为了维持初院的教育素质。
从2015年至2017年，共有三对小学和11对中学已合并。教育部去年3月宣布，四对中学将在明年合并。
去年，榜鹅共有三所新小学正式启用。
2019年合并小学
|合并小学
|合并后校址
|东景（East View）和俊源（Junyuan）
|俊源小学
|博理（Balestier Hill）和明智（Bendemeer）
|明智小学
|大侨（Da Qiao）和静山（Jing Shan）
|静山小学
|达迈（Damai）和东岸（East Coast）
|达迈小学
|云海（Coral）和白沙（White Sands）
|白沙小学
|康岭（Casuarina）和洛阳（Loyang）
|康岭小学
|四德 （Cedar）和柏盛（Macpherson）
|四德小学
2019年合并中学
|合并中学
|合并后校址
|树群（Shuqun）和裕华（Yuhua）
|裕华中学
|东源（East Spring）和东景（East View）
|东源中学
|丰嘉（Hong Kah）和裕廊景（Jurongville）
|裕廊景中学
2019年合并初院
|合并初院
|合并后校址
|义顺（Yishun）和*星烁（Innova）
|义顺初院
|*裕廊（Jurong）和先驱（Pioneer）
|先驱初院
|安德逊（Anderson）和*实龙岗（Serangoon）
|安德逊初院
|*淡滨尼（Tampines）和美廉（Meridian）
|美廉初院
* 明年不收新生
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