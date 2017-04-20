民航局推出转型蓝图 推动航空业持续发展

新加坡民航局推出航空业转型蓝图，以克服我国所面对的土地和人口局限，继续推动航空业发展，并提高该领域的国际竞争力。

教育部长（学校）兼交通部第二部长黄志明今晚出席民航局主办的常年航空界招待晚宴，并在致辞时宣布航空业转型蓝图（Air Transport Industry Transformation Map）的推出。

黄志明指出，我国航空业近年来虽然维持良好表现，但许多国家也都想成为“首选航空枢纽”，并不断扩建机场及扩大业务，因此本地航空业所面对的挑战与竞争将更艰巨。

“继续以‘照常营业’（business-as-usual）的方式（来经营航空业）是行不通的，因为我国面对固有的土地和人力局限。”

他指出，若不转型，我国航空业在下来10年必须聘请多1万人，这对人力短缺的新加坡将十分困难。

通过转型蓝图的落实，民航局希望在2025年为我国航空业增设8000个新职位，并同时将生产率提高四成，也把该领域的实际增长值从目前的70亿元推向2020年的80亿元目标。

黄志明透露，政府将通过航空业发展基金（Aviation Development Fund）等管道助推动转型，并已计划在下来三年为多个项目拨出5亿元的资助。

蓝图主要从创新、生产力、工作与技能，以及企业四方面推动转型，其中包括鼓励并支持航空业者采用新颖的问题解决方案、重新设计工作程序以提升生产力、成立航空业转型规划处（Aviation Transformation Programme Office）促进业界与研究界的合作等。

民航局也正在与新加坡精深技能发展局（SkillsFuture Singapore）合作制定航空业技能框架，帮助有意进入该领域的人做职业规划。

新转型蓝图由航空业劳资政委员会制定。由业界、工会以及政府部门16个代表组成的委员会也将定期检讨转型蓝图落实的进度。

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