城市丰收教会牧师康希与四副手开始服刑

城市丰收教会创办人康希与四名副手，星期五入狱开始服刑。

康希（52岁）在妻子何耀珊（46岁）的缺席下，8时32分抵达国家法院，之后由囚车载到樟宜监狱，开始他三年半的监刑。他一脸黯然。康希告诉《联合早报》说，他自己心中感到平静（I'm at peace），并表示感谢上帝，以及向朋友们道别。

前晚，康希发出声明说，自高庭两周前发表裁决以来，他一直在自我反省，并已接受了前方的路。他对那些为他的行为感到失望和受伤的教会会员、教徒和公众表示抱歉。他现在的处境都是因为过去做了不明智的决定，他为自己的错误感到后悔，恳求大家原谅。

除了康希，教会二把手陈一平牧师（44岁）、传教计划执行员黄玉音（40岁）、教会前财务经理陈绍云（41岁）以及时任管委会成员林岭恒（49岁）也先后到国家法院报到，他们在支持者的拥抱、拭泪及鼓励下进入犯人栏。黄玉音更是在犯人栏中拭泪。之后，五人将坐囚车到樟宜监狱或樟宜女子监狱服刑。他们的监禁为七个月至三年两个月不等，其中陈绍云的刑罚最轻。

康希、陈一平牧师、教会前投资经理周英汉（56岁）、黄玉音及林岭恒，在2007年至2009年以教会认购两家公司总值2400万元的债券为幌子，挪用建堂基金为何耀珊制作英语专辑。陈一平、周英汉、黄玉音及陈绍云为了掩饰上述罪行，再挪用2660万元公款制造债券被赎回的假象，并在过程中做假账欺骗审计师。

被判坐牢三年四个月的周英汉推迟服刑，直到最高法院上诉庭对控方提交的法律问题有裁决为止。

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