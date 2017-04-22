温莎自然公园今早全面开放

占地75公顷，比邻中央集水区自然保护区的温莎自然公园今早正式开放。自然爱好者有机会穿梭于三个新建成的步道，欣赏一些本地植物品种。此外，作为武吉知马自然保护区重要缓冲绿带的射靶场自然公园最迟将于2020年开幕。

内政部兼国家发展部高级政务部长李智陞今早为温莎自然公园（Windsor Nature Park）主持开幕礼时，进一步分享了温莎自然公园和射靶场自然公园（Rifle Range Nature Park）的设备和发展细节。

过去，一般民众会使用位于维纳斯通道（Venus Drive）一带的小径通往树梢吊桥（Tree Top Walk）。过去两年来，国家公园局在邻近维纳斯通道周边75公顷的范围进行修复和树木种植，为这个本地第六个自然公园开始进行筹划，包括建设三个新步道。

其中，匍茎草步道（Hanguana Trail）还是以近期发现的植物品种匍茎草命名。大盘尾步道（Drongo Trail）则包括一个次冠层步道（sub-canopy walk），让民众以另一个角度窥探原始次森林（secondary forest）的奥秘。民众也可参观公园内的沼泽栖息地（Marsh Habitat）。

国家公园局在筹备温莎自然公园的过程中也额外种植了超过500棵本地品种的树木。这个公园将是中央集水区自然保护区的缓冲绿带（green buffer)。

同为中央集水区自然保护区的缓冲绿带，占地50公顷的汤申自然公园（Thomson Nature Park）则将于2019年首个季度开幕。

除了温莎自然公园，李智陞也透露，射靶场自然公园将会是武吉知马自然保护区重要的缓冲绿带。这也是本地第八个自然公园。

为了让动物可以安全地穿梭于武吉知马自然保护区和射靶场自然公园，射靶场路一带将装置空中绳索桥。

这是本地政府首次设立这类桥梁，旨在重新建立这两个森林栖息地的生态连结。

民众未来也有机会透过衔接美世界和新成采石场（Sin Seng Quarry）的增高步道（elevated walkway）直达射靶场自然公园。

最深处深至55米的新成采石场也将会转换成淡水栖息地，让访客也能前往观鸟。

和武吉知马自然保护区一样，射靶场自然公园也将设有不同难度的登山路径，让访客多了解本地的采石历史。

国家公园局上月初已发出竞标意向征求书，邀请私人咨询团队为这个新公园的发展提供咨询。

本地目前有六个自然公园，占地超过250公顷。这些公园都扮演着缓冲绿带的角色，能缓冲前去自然保护区的人流，成为民众的另一大自然好去处。

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