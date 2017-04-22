大巴窑邻里大翻新 建新住宅和多样设施

（联合早报网讯）我国首个由建屋发展局规划发展的卫星镇大巴窑，将在未来五到十年披上新装，在建设更多新住宅单位和设施的同时，开辟历史角落记载大巴窑的丰富人文史。

大巴窑未来的主要发展包括，在加利谷地铁站旁和大巴窑东一带的空地建造新组屋单位、翻新步行街和民众广场、打造更多绿色空间和无障碍设施，以及开辟艺术与历史角落等。

加利谷地铁站旁和大巴窑东一带的新住宅区将分别占地10公顷和4公顷，预计建造几千个新住宅单位，附近建有邻里公园、亲家庭设施等。当局将在日后公布更多详情。

从第175座组屋通往大巴窑公共图书馆的440米步行街，也将经过改头换面，增添更多绿意、座椅、有盖休息空间等，提供更舒适的互动环境。

建屋局中心和阁室（Courts）之间的广场，以及大巴窑公共图书馆前的广场将被改造成更有活力的公共空间，计划增设更多座椅、植物、有盖休息空间和嬉水设施等。

此外，大巴窑中心将增设艺术与历史角落，设有栽种蔓生植物的“天空格子架”步道、告示板讲解有关大巴窑的历史和公共艺术品等。五个邻里中心则将披上新装，打造更多无障碍设施、脚踏车道等，现有两个邻里公园也将被翻新，并增添两个新邻里公园、七个小型公园和多两个休息站。

国防部长兼碧山—大巴窑集选区议员和基层组织顾问黄永宏今天下午于大巴窑建屋局中心，为“再创我们的家园”（Remarking Our Heartland，简称ROH）计划下大巴窑的翻新计划展览主持揭幕。

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