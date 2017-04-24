（联合早报网讯） 美国股市上周五小幅收低，投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，导致三大股指下挫。

道琼斯工业指数下挫0.15％至20万零547.76点；标准普尔500指数收跌0.30％至2348.69点；纳斯达克指数下跌0.11％至5910.52点。

本地股市上周五上涨0.06％或1.95点，闭市报3139.83点。

今天可关注的股票：

1. Gentle Care私人有限公司向GW Active公司收购本金1500万元的康威医疗集团（Healthway Medical Corp）可转转票据。这些票据是康威医疗集团在上周五发行给GW Active的第二批可转换票据。

Gentle Care有意把所购得的票据转换成4亿4326万2411转换股，这相等于威医疗集团发行股票总数的近14％。

2.马可波罗海业（Marco Polo Marine）昨天回复新加坡交易所于本月18日的询问时说，公司无法在当天支付票据利息是因为在进行再融资和债务重组计划，公司预计这项计划能引进新的资金。公司也不认为有必要停牌。

3. 受全球石油与天然气业冲击的本地海事业者南昌（Nam Cheong）昨晚宣布会进行业务重组。

4. 中国康大食品（China Kangda Food）今早要求停止交易，以待发布消息。

5. 泰石集团（Terratech）今早向新加坡交易所要求停牌。

6. 镀锌厂商AGV集团取得多项本地和马来西亚的新合约，处理总共2万9000公吨用于公用事业和私人领域项目的钢铁。

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