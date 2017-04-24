南洋理工大学木制体育馆正式落成

南洋理工大学全新的木制体育馆正式落成，它是东南亚首座用木材为主要材料建造的大型建筑。

国家发展部长黄循财今早为名叫The Wave的新体育馆主持揭幕。他说，The Wave标志着新加坡建筑业提升生产力的新里程碑，包括弧形屋顶在内的整座建筑使用层压胶合实木（Mass Engineered Timber）兴建，这种建筑方式更加高效。建筑的结构特色与钢筋混凝土建筑相似，建造中使用预制结构，工地现场的灰尘、噪音和使用的人力都因此减少。

他也说，层压胶合实木建造的体育馆外表美观，整个建造过程节省25%人力，建造时间也缩短33%。

黄循财说，新加坡的建筑行业必须寻找新的建筑方法，不能继续依赖需要大量人力的传统建筑模式，否则我国的建设和发展将遇到瓶颈。政府正在推动全新和更具生产力的建筑科技，也会在这方面拨出更多资源，新加坡的目标是到了2020年，让四成建筑工程使用新的建筑科技。

新的体育馆大约有三层楼高，屋顶呈波浪状，长约72公尺，间中没有任何梁柱。

由于使用层压胶合实木作为建筑材料，这个体育馆的隔热程度大大优于混凝土建筑。体育馆中可设三个篮球场或13个羽毛球场，内有980个机械伸缩座位。

南大校长安博迪（Bertil Andersson）指出，南大一直奉行可持续发展的核心理念，无论是学校的教育和科研，还是校园建筑采用的科技，都体现了这个理念，The Wave体育馆是一座充满创意的木材建筑，是南大校园内又一座标志性建筑。

建设局局长姜锦贤博士认为，南大采用层压胶合实木建造体育馆是创前的做法，也反映本地建筑行业不断转型，转向更加高科技和减少人工的建筑技术，并且更加注重可持续性。他说：“通过改变建造方法，企业可增强竞争力，在建筑领域为本地人创造更好的工作机会。”

体育馆在设计上也融入大量环保元素，例如体育馆外墙有两层，中间是隔热的空气，安装在墙壁内的金属管中，还能注入冷水，帮整个建筑降温，这些环保设计可帮体育馆节省超过40%能源。

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