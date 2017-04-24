南北线可靠性提高 但东西线未有改善

由SMRT企业经营的地铁南北线和环线的列车延误超过五分钟的事故明显减少，但东西线却未有改善。

SMRT总裁兼首席执行长郭木财今早召开记者会，汇报地铁营运情况，这也是SMRT自去年10月底从新加坡交易所除牌后首次向媒体汇报地铁报告。

根据SMRT提供的数据，截至今年3月底的过去一年里，南北线列车平均每行驶18万公里发生一起延误超过五分钟的事故，比去年底的15万6000公里有所进步；环线也从去年平均行驶22万8000公里提高到28万2000公里发生一起延误超过五分钟的事故。

但近期状况频频的东西线则是平均14万5000公里发生一起延误事故，与去年的纪录一样。

对此，SMRT地铁执行董事李遴伟解释说，相信这是因为东西线的系统更新工程如更换轨枕和列车信号系统等是在南北线工程结束后进行，待这些翻新工程完工后，预料东西线的可靠性可进一步提高。

至于地铁故障超过30分钟的事故，今年截至3月底东西线发生了一起严重事故。

SMRT的调查显示，南北与东西线的严重故障发生原因，主要同仍有待更换的部件如轨道电路、驱动系统及刹车器等有关。

郭木财表示，SMRT今年将进一步提高地铁可靠性，减少列车延误超过五分钟的事故，让列车平均行驶超过30万公里才有一起事故，明年则致力于落实交通部定下的40万公里的目标。

至于南北线的列车信号测试情况，SMRT表示至今的测试进度良好，当局将在星期天逐步安排列车穿行更频密，确保新信号系统可应付平日的列车运作情况后才扩大测试范围。

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