96％报税者今年准时报税

（联合早报网讯）今年准时报税者达96％，与去年相同，保持最高纪录。在准时报税者当中，超过97％选择电子报税。

国内税务局今天发文告指出，今年共有77万纳税人准时报税，其中17％通过智能手机或平板电脑登陆税务局的电子报税服务网站（myTax Portal）报税。

税务局前年开始推行用手机报税的服务，今年也更新报税服务网站，使界面更便于使用。其他新增添的功能包括快速查阅报税状态和账户资料总结。

共有大约7万人在完成报税后立即收到税单（估税通知书）。在这项新计划下，纳税人可立即得知评估年份须缴付的税费。通过财路（GIRO）缴税者则根据实际税款分期付款。国税务局计划逐步扩大这项计划。

另外有超过5000合伙生意在2月底之前提前报税，让他们的主要合伙能享有部分表格由税务局预先填好的便利。共有超过1万名纳税人获益，当局也邀请其他合伙生意明年提前报税。

我国有175万人加入“雇用入息自动纳入计划”（Auto-inclusion Scheme，简称AIS）。在该计划下，他们的网上报税表格已预先填好资料，若没有额外的收入要呈报，也无须更改个人扣税项目（personal relief），就不必呈报个人所得税。税务局明年起会将AIS计划扩大至所有聘用至少9名员工的公司，同时也欢迎员工少于9人的公司申请加入该计划。

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