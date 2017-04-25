土管局今早给三户住家发征收通知书

阿裕尼路附近的美芭蒂路（Merpati Road）有15个属于永久地契的有地住宅在2010年被政府宣布征用，其中三家住户一再延期后至今仍未搬迁。新加坡土地管理局人员今早到这三户住家给他们发征收通知书，通知屋主土地从今天起已归国家所有，并让他们搬离。

上述被征用的土地是为配合滨海市区线第三阶段的建造，用于开发更多住宅。最靠近这15间住宅的是预计今年底将启用的玛达（Mattar）地铁站。

在2010年宣布征用后，住户在接受政府赔偿后原本须在2015年搬离，但上述三家住户在延期四次后至今仍未交还土地。据了解，其中两家人目前仍住在该处住宅内。

住户收到征收通知书若不搬离，在国有土地侵占法令（State Lands Encroachment Act）下，土管局将在下来几天向屋主另发通知，给屋主多28天时间搬迁，否则当局将申请庭令征收房地产。

仍未搬离的屋主胡和明（60岁，退休者）今早接到征收通知书后受访时透露，已购买了一间组屋单位，但因为仍在装修，打算之后再搬迁。

住在他旁边的罗姓住户（78岁）则指出，与儿子、女儿和媳妇一家人还未搬离是因为至今还未找到新房子。

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