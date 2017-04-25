使劲从男童喉咙中挖出抽痰吸头，导致患脊椎肌肉萎缩症的男童喉咙受伤缺氧，女佣今天被加重刑罚，从原有的监禁四个月增加至八个月。

来自印度尼西亚的女佣库斯丽妮（37岁）上个月初在国家法院承认虐童罪，被判坐牢四个月。

原本促请法官判库斯丽妮坐牢至少18个月的控方提出上诉。虽然高庭今早批准上诉申请，但认为控方要求的18个月监刑过重，改判被告坐牢八个月。

控状中指库斯丽妮做出三个不合理的行为危及男童的安全和导致他承受不必要的痛苦：一、把抽痰吸头塞入男童的喉咙；二、把手指和手放入男童的嘴巴和喉咙试图强行取出抽痰吸头；三、让抽痰吸头留在男童喉咙内长达12个小时。

最高法院上诉庭法官郑永光在下判时说，虽然女佣违反了雇主的指示把抽痰吸头塞入男童喉咙里，不过她那么做并非出于恶心。问题在于她见男童流血后仍没有停止，继续尝试挖出抽痰吸头以致情况变得更糟。

法官强调，库斯丽妮受罚不是因为她无知或技术不熟练，而是因为她冷漠地无视小孩的苦痛。

目前5岁的男童患有脊椎肌肉萎缩症，他长期卧床必须靠氧气输送活命，旁人也得经常为他抽痰。

去年11月23日上午约9时，雇主夫妇上班，只有库斯丽妮和男童在家。她违反雇主指示，直接把管子和吸头放进男童嘴里，以为这样能更快速地完成工作，但后来却发现吸头不见了。她于是把手指伸进男童嘴里找，才知吸头卡在男童喉部。

她过后看到血迹，慌了起来，先用手指试图挖出吸头，后来干脆把整只手伸入。当男雇主打电话询问儿子的情况，女佣谎称没事。

库斯丽妮为了掩饰错误，没有向人求救，以致吸头留在喉咙长达12小时。

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