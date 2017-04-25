高文一带又一新兹卡病例区

高文一带再出现兹卡新病例区，由高原路和詹森弄组成的新病例区出现两起境内传染的兹卡病例，两名患者都是那里的居民。

除了公布上述新病例区的信息，国家环境局昨天发布的文告也指出，格拉士哥路（Glasgow Road）一带病例区出现一起新增兹卡确诊病例。

由杰拉西巷（Terrasse Lane）、宝发台和宝发西路（金徽园、The Waterline）组成的病例区也出现新病例。

环境局网站资料显示，截至昨午3时，本地今年有25起兹卡病例。

本地今年出现的五个兹卡病例区分别位于高文（Kovan）一带或杨厝港一带。

新加入病例区名单的高原路和詹森弄邻近较早前被确认为兹卡病例区的格拉士哥路、富罗华路（Flower Road）和亨得利弄（Hendry Close）私宅区及西门坊（Simon Place）私宅区，都在高文一带。

其中，西门坊（Simon Place）以及由富罗华路（Flower Road）及亨得利弄（Hendry Close）所组成的病例区已脱离兹卡病例区，但环境局仍会密切监督那带的情况。

该局已在上述病例区展开灭蚊行动和宣导工作，并促请居民和利益相关者仍须保持警惕，做好防范措施，清除可能导致蚊虫滋生的积水。

这是因为周遭可能还有些无症状（asymptomatic）或症状轻微的病例或是未确诊病例。如果周遭出现伊蚊，兹卡病毒还是可能进一步扩散。

该局提醒公众若身体不适，特别是出现发烧和红疹时应及时求医，并告诉医生他们的居住和工作地点。

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