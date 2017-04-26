新大专业进修学院揭幕

新加坡管理大学专业进修学院今早正式揭幕，该学院将首次为在职专业人士提供透过修读短期课程，累积学分以考取硕士文凭的选项，为大专学府在终身学习近来的尝试创造又一新典范。

教育部去年中宣布，本地公立大学将陆续成立新中心，推动终身学习。教育部长（高等教育及技能）王乙康今早在新大专业进修学院（SMU Academy）的推介仪式上重申，公立大学如今必须将推广终身学习视为其核心使命之一。

他也呼吁这类学院在收生方面保持开放。他说：“我们必须认识到学员都是成人，不应过分保护他们，同时也应尽量让他们决定自己是否符合报读课程的资格。他们过去的学业成绩不应是收生主要标准。”

王乙康指出，在供不应求的情况下，或在评估津贴分配时，学院仍应透过面试或雇主提名，充分考量学员对课程的兴趣与他在相关领域的能力，而不是只看学业成绩。

王乙康进一步阐述一所成功的终身学习学院必须遵循的其他原则。他指出，终身学习学院必须提供可“层层叠起”的短期“块状”课程；这样一来，学分的累积意味着学员最终可获得专业文凭，甚至是考取学士与硕士文凭。

今年1月已正式启动的新大专业进修学院目前推出了约40项短期课程。

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