为新线路进行测试 滨海市区线星期天延迟开放

配合今年底前通车的滨海市区线第三阶段地铁线的列车测试工作，介于武吉班让和牛车水的市区线列车服务将在下月14日起的15个星期天早上，延迟约1小时40分钟开放使用。

陆路交通管理局和新捷运今午联合发文告宣布，为了让列车在整条滨海市区线“试跑”进行系统测试，介于武吉班让和牛车水站的列车服务将在5月14日至8月27日之间的每个星期天（6月25日开斋节除外），延迟至早上7时30分才开始载客。

文告说，除了每个晚上列车结束运作后、可用于测试的三个小时“工程时间”，当局还需要多两个小时才能完成测试。

这是因为列车从武吉班让到博览站来回穿行一趟，将需约两个半小时。此外，在展开每项测试之前，当局也需更多时间进行筹备，之后也得确保系统已准备好载客后才开放。

陆交局指出，与环线相比，市区线比较复杂，不但地铁线较长、也有比较多地铁站，因此须延迟开放时间，以展开更严格的测试及系统融合。

受影响的乘客可使用现有的公共巴士服务，例如66、67、75、170/170A、171、190、700A、960、961、970及972号巴士，往来武吉班让和市区之间。

乘客也可使用这些巴士路线，到沿途的其他地铁线转车。

此外，当局也将提供短程巴士服务，穿行于武吉班让和牛车水之间，并会在所有18个市区线地铁站停靠。这条短程路线的车费将与市区线现有车资结构一样。

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