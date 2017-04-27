大士西延长线6月18日通车

从地铁东西线上的裕群站往西延伸的大士西延长线将在今年6月18日通车，方便在裕廊和大士工业区工作的公众搭地铁上下班。

陆路交通管理局今早发文告宣布，建有四个地铁站的大士西延长线（Tuas West Extension）将在6月18日启用，在通车前两天（16日），当局将举办开放日，让公众免费试搭新的延长线及参观四个高架地铁站。

它们是卡尔圈站（Gul Circle）、大士弯站（Tuas Crescent）、大士西路站（Tuas West Road）和大士连站（Tuas Link）。

这条全长约7.5公里的延长线原定去年底通车，但由于它将使用提升后的南北与东西线列车信号系统，当局需更多时间对新信号系统进行测试，因此延迟至今年第二季启用。

预计这条新延长线的乘客量每天多达10万人次。它可为乘客节省一半以上的乘车时间。

例如，从文礼转换站搭巴士到大士西，目前需约35分钟，以后只需15分钟；从兀兰到大士西，车程时间可从1小时25分钟缩短至55分钟。

为进一步改善地铁和巴士之间的转换，以及加强大士区整体的衔接性，陆交局也将改进现有的巴士服务网络。有关大士西延长线和巴士网络的运作细节日后公布。

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