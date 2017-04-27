新计划助求职者投入更具价值制造业工作

想转行从事制造业工作的专业人士、经理、执行人员和技师（PMET）今后可通过接受资深业界人士的辅导，以对制造业有更深入的了解，为往后的事业做规划。

全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）和劳动力发展局联合推出“技能创前程职业顾问计划”（SkillsFuture Career Advisors Programme），让75名来自制造业各领域的资深业界人士充作顾问，为求职者及在职人士提供职业辅导。

这些领域包括宇航及航空、医药与科学、建筑、物流以及精密工程等。

除了想转行加入制造业的在职PMET外，计划的服务对象也包括即将毕业的学生和一般的求职者。

此外，为了帮助更多人从事更具价值的制造业工作，劳发局也针对该领域，正式启动八个新专业人士转业计划职位，包括器材管理助理经理、综合系统助理工程师以及区域业务运作经理等。

人力部长林瑞生今早为计划主持推介时说，我国制造业领域的总就业数字虽然正逐步下降，但多数受影响员工属外籍劳工。

他说：“随着制造业进行转型，本地员工仍有很多良好的就业和发展机会……业者能利用机械化系统等科技，减轻员工的工作负担，降低安全风险，以打造更亲员工的工作内容和环境。”

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