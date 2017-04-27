新海事学徒试用计划正式推出

有兴趣加入海事业的本地人如今有机会成为新海事学徒试用计划的一员，在掌握技能及了解该领域的同时也让学徒在被长期受聘前找到更适合自己的职位。该计划推出首一年估计可有多达50人惠。

新加坡海事及港务管理局局长陈国强今天在新加坡理工学院举办的适任证书第四级船长（特别限制范围）课程毕业典礼上致辞时分享了新推出的海事学徒试用计划（Maritime Apprenticeship Scheme）的相关细节。

上述由海事业人力劳资政特别工作小组制定，由就业与职能培训中心（e2i）、新加坡海事及港务管理局、新加坡海员联合会和劳动力局推出。

这项学徒计划主要是为了加强本地人在海事领域的受聘能力，同时让雇主在提供长期聘雇之前更了解个别员工的能力，达到更好的工作配对。

加入新学徒计划的求职者必须在船侧上进行长达一个月的工作试验，同时接受三天的海事业训练基础课程。

完成上述环节后，合适的学徒可被正式聘请、接受进一步的训练，考获相关证书从事舵手、拖船船长等工作。

每名新加坡公民学徒可获得由劳资政伙伴资助的多达每个月2600元的受训和津贴费用，新加坡永久居民则可获得每个月1940元。

首批学员估计将在今年5月底开始上基础课熟悉该领域的运作。

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