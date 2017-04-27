杨莉明和李智陞获擢升部长 张思乐卸下政治职务

（联合早报网讯）

李显龙总理今天宣布内阁和政治职务调整，以推进政治领导团队的更新。两名高级政务部长杨莉明和李智陞获擢升成为部长，新职务下月生效。人力部政务部长张思乐卸下政治职务。

总理公署今天下午发文告说，总理公署、外交部兼交通部高级政务部长杨莉明将出任总理公署部长，同时兼任人力部和外交部第二部长。她将卸下交通部职务。

内政部兼国家发展部高级政务部长李智陞也将从下月起，升任总理公署部长，同时兼任内政部和国家发展部第二部长，分别协助内政部长尚穆根和国家发展部长黄循财管理这两个政府部门的事务。

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