林瑞生：转型挑战“不容小觑” 应把短痛变长益

（联合早报网讯）与过去情况不同，我国这一轮经济转型要做得彻底将需要更多的时间与精力。人力部长林瑞生指出，劳动市场存在结构性因素意味着一些行业正承受着巨大压力，可能导致失业率进一步上升，眼前挑战“不容小觑”。

不过，尽管他所描述的大环境存在许多不稳定因素，林瑞生仍对新加坡经济和劳动队伍的成功转型表达乐观。他在今年的劳动节献词中指出，转型对任何国家来说都“不是一桩易事”，但新加坡过去在推动转型方面取得一次又一次的成功，而且每一次转型后都变得更加强大，这次也不会例外。

他说：“我们充满信心，因为我们的劳资政伙伴关系健康而牢固。我们将不遗余力，帮助企业实现各方面的转型，共同打造一个创新型经济；我们也将帮助工友进步，建设一支包容性的劳动队伍。”

“只要齐心协力，我们可利用科技来突出自身优势，把挑战变成机遇，把短痛变成长益。”

我国自2012年以来，失业率一直稳定在约2.8％，但根据上个月发布的2016年劳动市场报告，裁员人数已出现上升趋势，去年国人失业率也上升到3％，是金融危机以来最高水平。林瑞生较早前曾对此表示关注，并对更多求职者需要花较长时间找工作的现象表达担忧，认为长期失业的情况不能变得“粘滞”，否则失业者可能逐渐失去信心，不再积极找工作。

全国雇主联合会会长叶进国在劳动节献词中则聚焦谈生产力的提升，肯定劳资协作是保持生产力成果的关键。由于我国生产力年均增长在2010年至去年之间仅为0.5％，他呼吁雇主与工会同心协力，促进互信，继续推动生产力发展。

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