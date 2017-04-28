非法进口花梨木 贸易公司董事经理判监三个月

从非洲非法进口花梨木至我国，本地贸易公司和公司董事经理今天各被判罚款50万元，董事经理也被判监禁三个月。此外，高庭同时下令充公这批价值5000万美元的花梨木。

2014年3月14日，江河私人有限公司（简称江河）在没有获得准证的情况下，从非洲岛国马达加斯加（Madagascar）进口2万9434块被砍伐的花梨木。高庭上个月裁定江河一项抵触濒危物种（进口与出口）法令罪名成立，公司董事经理黄伟强（55岁）也必须为同意和纵容公司犯法负责。

黄伟强通过律师申请暂缓服刑获批准，律师在庭上说，案件涉及攸关公众利益的法律问题，将把它带到最高法院上诉庭。

涉案的花梨木重达3235公吨，价值5000万美元（约7000万新元），是全球至今起获的最大批走私花梨木。过去10年来，有5892公吨的花梨木因被非法运出马达加斯加而遭查封，换言之，本案涉及的花梨木占国际上总查封数量的一半以上。

新加坡关税局是在2014年2月，最先接到亚太区情报联络中心通报，怀疑有非法运载花梨木的船只即将进入新加坡海域。农粮兽医局过后接手调查，并在同年3月起获这批花梨木。

这起案件前年在国家法院审理时，法官认为控方举证不足，两被告无须答辩，裁定他们罪名不成立。控方提出上诉，高庭去年下令把案件交回国家法院让两被告进行答辩。辩方过后虽然选择保持沉默，不过国家法院依旧维持原判。

控方为此第二次上诉，高庭法官施奇恩上个月推翻原先的判决，改判江河和黄伟强罪成。

这起案件的关键在于案中的这批花梨木是否已被进口到新加坡，或只是过境本地。只要辩方能证明货物只是过境，那两被告就不算违法。

虽然江河极力辩称花梨木只是过境本地，最终要转运至香港，不过施奇恩法官认为，这批货当时尚未找到买家也不确定何时会离开新加坡，因此不接受辩方的说法。

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