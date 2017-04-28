亚细安秘书长证实收到朝鲜外长信函

（联合早报网讯）亚细安秘书长黎良明证实接到朝鲜外交部长李勇浩所发的信函，并已经通知其亚细安同僚信的内容，包括朝鲜半岛局势以及朝鲜的立场。

到马尼拉出席亚细安峰会的黎良明，今早在下榻的酒店受接受《联合早报》和《海峡时报》采访时透露以上信息。

外电日前报道，朝鲜一个月前曾罕见地向亚细安求助，要求这个区域组织协助解决朝鲜问题。报道称，李勇浩在3月23日发给亚细安秘书长的 信中警告说，因为华盛顿的种种行动，朝鲜半岛局势已“濒临战争边缘”，李勇浩要求黎良明通知亚细安成员国的外长，让他们知道朝鲜半岛“局势严峻”，并针对当 前局势“提出适当的建议”。

黎良明受访时没有详谈信件的内容，只说它提及朝鲜半岛局势和朝鲜的立场。“在这方面，亚细安一贯的立场是：我们支持把半岛紧张的局势降温，我们也支 持半岛的去核化，并且重启六方会谈以化解半岛因核问题而引发的紧张局势。这些将是亚细安处理这个区域问题时的指导原则。”

朝鲜是亚细安区域论坛的一个参与国家，该论坛将在今年较迟时召开会议。询及亚细安届时打算如何与朝鲜沟通，黎良明强调亚细安在朝鲜半岛问题的立场不限于亚细安区域论坛。“我们在核问题和朝鲜半岛紧张局势的问题上，是支持和平解决方案的。”

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