第四个巴士路线配套招标

（联合早报网讯）陆路交通管理局今天推出第四个巴士路线配套，供国内外业者竞标经营，获经营权的业者合约期五年，表现良好可延长两年。

陆交局在去年8月宣布同新捷运和SMRT达成协议，把它们经营的273条路线（包括未来新开辟的路线）重组为11个配套，并改用新的政府发包经营模式。

今天推出市场招标的“红山配套”是在上述协议下，首个供市场竞标的配套。它共有18条路线，目前交由新捷运经营，它们分布在全岛多个巴士转换站和终站，包括5、16、57、131/131M、198、272、273、93、123/123M、160、145、195、120、121、122、170/170A、400及402号巴士。

这些路线约有340辆巴士，日后将增至约390辆，它们将停放在预计明年建成的乌鲁班丹巴士车厂。

为确保过渡顺利，这18条路线将从明年第四季起，分四批陆续交给得标业者经营，以确保业者有充足时间建立资源，包括招聘人手及为巴士车长和技工提供培训。

根据新的巴士经营模式，政府将支付业者一笔服务费，车资收入则归公家。

陆交局将采用“双信封”评标方式，即先评估竞标者所能提供的服务素质，包括维修机制及给予巴士司机的福利配套等；如果符合要求，才打开第二个信封，看业者如何出价。

新捷运不久前以4亿8033万元标得第三个巴士配套的经营权，首两个巴士配套则是由英国易塔通（Tower Transit）和前进（Go Ahead）集团经营。

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