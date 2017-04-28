KPE下月起收取ERP

（联合早报网讯）加冷巴耶利峇快速公路的南向路段将从下月8日起，在早上尖峰时段收取公路电子收费。

陆路交通管理局已完成最新季度的公路电子收费（ERP）检讨，决定启动加冷巴耶利峇快速公路（KPE）过了德福立交桥（Defu Flyover）的ERP闸门。从5月8日起，平日早上7时至9时30分之间，驾车者须支付2元的过路费。

此外，亚逸拉惹快速公路（AYE）过了北波那维斯达路（往大士），傍晚6时至6时30分的闸门收费也将调高1元，至2元。

陆交局指出，最新检讨结果显示，介于淡滨尼快速公路（TPE）和机场路的KPE在平日早上尖峰时段的车流时速，过去两年半来持续低于每小时45公里至65公里的理想标准，有时甚至低至30公里。

有鉴于此，陆交局决定启动位于KPE南向隧道入口前、过了淡滨尼路支路和德福立交桥的ERP闸门。

它指出，当局过去不断改善公共交通选项，以应付东北部日益增加的人口需求，鼓励更多人使用公交。例如开辟多条直达市区巴士路线（City Direct Services）如654、660、666、671及672号巴士在早晚尖峰时段，直接往来中央商业区（CBD）。

此外，地铁东北线也增加了18列新列车，协助舒缓列车拥挤情况，缩短等候时间。将来，往榜鹅北延伸的东北线延长线和跨岛线落成后，东部和西部的衔接性将进一步加强。

下一次ERP检讨将在5月进行。

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