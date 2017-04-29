白沙展开大型翻新计划

（联合早报网讯）拥有河流与海滩等丰富自然环境的白沙将展开大型翻新工程，除了兴建大型综合用途项目和更多新组屋外，也会打造穿越市镇的绿廊和高架行人与脚踏车道，让置身热闹邻里的居民也能更贴近自然。

白沙在“再创我们的家园”（Remaking our Heartland）计划下，进行大规模的翻新工程。届时，无论是镇中心、白沙海滩或区内多个邻里公园和游乐场都会换上新装。翻新工程将在未来五到十年内陆续完成。

副总理兼国家安全统筹部长张志贤今早在白沙镇中心为白沙翻新计划展览主持揭幕。他致辞时告诉现场嘉宾与居民：“白沙'再创我们的家园'翻新计划将进一步改善我们的居住环境，提供更多设施和加强出行连接，为你与家人在白沙落户生根提供更多机会。”

根据建屋发展局拟定的翻新计划，白沙地铁站旁将兴建集合住宅、商店和新巴士转换站于一处的综合用途发展项目。前往德光岛接受军训的全职国民服役人员未来可在那里乘搭前往武装部队渡轮码头。

此外，镇中心也将兴建市镇广场，用于举行大型活动促进居民间的交流，广场附近也设有向居民介绍白沙历史与特色的历史角落。

建屋局未来三到五年也会在白沙公园旁边推出约2000个新预售组屋单位。白沙镇内也将打造一条衔接淡滨尼与白沙公园的“中央绿色大道”，绿色大道全长约1.2公里，从镇中心通往白沙公园的路段也会开辟一条连接新组屋的500米长高架行人与脚踏车道，让居民避开地面上的交通直接通行。

位于巴西立地铁站旁的白沙翻新计划展览从今天起举行至5月14日，让公众了解翻新计划的详情并提出反馈。建屋局将根据这些反馈改进翻新计划。

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