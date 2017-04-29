裕廊—金文泰市镇会推出脚踏车共用试验计划

裕廊-金文泰市镇理事会今早正式推出脚踏车共用试验计划，希望借助科技和奖励制度鼓励骑车人士将停放在裕廊中心区内的30个长方格停车区或脚踏车架内。

试验如果成功落实，裕廊集选区、武吉巴督单选区和裕华单选区也将全面推出类似计划。

裕廊-金文泰市镇会主席兼裕廊集选区议员洪维能今早在裕廊东一带的邻里凉亭为上述试验举办推介礼时分享了相关详情。

他也见证了裕廊-金文泰市镇理事会代表分别与的摩拜（Mobike）、ofo和本地业者oBike签署的合作备忘录，以确保试验计划有效推出。

未来，脚踏车出租公司将借助地理围栏（geo-fencing）科技监督用户是否有将脚踏车停在划定位置，借此鼓励用户将脚踏车停放在划定的长方格内。

地理围栏主要是指透过一个虚拟栅栏围出一个虚拟地理边界。当手机进入、离开某个特定地理区域，或在该区域内活动时，公司可以接收自动通知和警告。

因此，出租脚踏车若被发现没停在应停放的地点，脚踏车出租公司就有责任把脚踏车搬走。

遵守停放规则的用户也能获得各别公司推出的奖励，例如享有优惠。

除了立下条款鼓励用户适当停放脚踏车，备忘录内容包括规定脚踏车出租公司必须为骑出租脚踏车的居民购买第三方保险，在脚踏车发生意外时做出一定的赔偿。

三家脚踏车公司也必须负担区内120个脚踏车架的近一万元费用。这些脚踏车架可供所有居民使用。纳入这120个脚踏车架后，裕廊中心区目前共有940个脚踏车架供居民使用。

在今早的脚踏车共用计划推出以前，政府原本有意在今年较迟时候于裕廊湖区推出的脚踏车共用计划。

但陆路交通管理局上个月宣布终止裕廊湖区的脚踏车共用计划招标工作，原已受委协助寻找冠名赞助商的咨询顾问合约也将中止。

陆交局当时指出，自今年以来已有好些完全由私人企业资助的无车桩共用脚踏车服务进军新加坡，这些业者计划推出成千上万辆脚踏车供租用，并在下来一两年把服务扩展到更多地点。

oBike是在今年1月推出服务，至今经营几千辆脚踏车；ofo则在今年2月进军本地市场，据知推出约1000辆脚踏车。

该局重新评估脚踏车共用计划后，决定取消裕廊湖区的招标，私人业者的扩充计划免去了由政府出资建设共用脚踏车系统的需要。

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