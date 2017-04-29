李显龙总理：亚细安必须深化经济整合

在一片反全球化和支持保护主义的声浪中，亚细安必须深化经济整合，致力于完成一个具公信力和高素质的区域全面经济伙伴关系协定（Regional Comprehensive Economic Partnership，简称RCEP）。

到马尼拉出席亚细安峰会的李显龙总理今早在全体大会上致辞时，强调上述观点。“与其定下低标准，应竭力与参与的国家快速完成RCEP，为亚细安的商业和人民带来最大的福利。”

他也说，这么做可凸显区域仍具经济活力并对经济前景有信心。

亚细安在2012年与澳大利亚、印度、中国、日本、韩国及新西兰六国启动RCEP谈判，争取制定一个高质量的协定。

李总理也敦促亚细安成员国把眼光放远并积极创新，“让各经济体做好准备，以面对数码科技日新月异和经济冲击所带来的挑战与契机”。

亚细安今年庆祝成立50周年，李总理说，回顾亚细安成就的同时，也要竭力确保亚细安在下个金禧年仍强大和能够与时俱进。他说，亚细安维持本区域和平与稳定，推广亚细安成员国之间的对话与协作文化，并且为其他对话伙伴提供了平台，让他们也能参与本区域的发展与成长。

“从战略的层面来看，大国接触亚细安，并参加亚细安主导的进程如东亚峰会是有原因的。一个团结的亚细安让我们在国际舞台上占有一席，个别国家可发挥的影响力有限，但亚细安在国际上，已经把我们集体的声音放大了。”

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