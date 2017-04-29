李显龙总理：明年预计进行更大幅度内阁调整

李显龙总理预计会在明年进行更大幅度的内阁调整，更多新任部长届时相信会有更大独当一面的机会，主管各自的部门。

到马尼拉出席亚细安峰会的李总理下午接受随行本地媒体采访时，透露上述信息。

李显龙总理前天宣布新一轮内阁与政治职务变动，两名高级政务部长杨莉明和李智陞获擢升为正部长，两人下月起都将出任总理公署部长。

回答《联合早报》记者为何不让两人独当一面，各自掌管一个政府部门时，李总理说：“这并非完整的改变，我明年预计会落实更大的变动。届时会有更多部长、更多改变，那更多新部长就会自己掌管一个部门。”

他补充说明，这回是踏出第一步，让杨莉明到人力部帮忙人力部长林瑞生，两人曾共事颇长的时间，相信能够合作无间。

李总理笑说：“至于让李智陞留在国家发展部和内政部，我肯定各别部长会考虑到他是部长，给他更多工作。”

杨莉明（48岁）目前是总理公署、外交部兼交通部高级政务部长，她升任部长后会继续协助副总理兼国家安全统筹部长张志贤管理人口课题事务。

她也将同时兼任外交部和人力部第二部长，并将卸下交通部的职务。

内政部兼国家发展部高级政务部长李智陞（40岁）出任总理公署部长后，则将兼任内政部和国家发展部第二部长，成为本届内阁中最年轻的部长。

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