总理劳动节献词：经济有望好转 不明朗因素仍在

（联合早报网讯）李显龙总理以“好坏消息参半”概括形容今年的整体经济情势，好事是我国经济正在好转，整体表现有望比去年好，但企业转型与重组也让现有工作岗位流失，失业率随着我国经济日益成熟，预计会进一步上升。

他指出，面对这一系列挑战，政府将继续带头推动转型，给予雇主和工人全力支持。

明天是五一劳动节，李总理在常年劳动节献词中指出，我国今年的经济展望有所改善，虽然接下来经济已无法维持过去5％至7％的增长势头，却还能通过提高生产力的途径，取得2％至3％的增长。

他重申说：“以我国目前的发展阶段来说，2％至3％的增长是良好增长率。这意味着我们能持续创造新的就业机会，改善人民的生活。”

新加坡经济去年取得2％的增长，全年增长数字较早前预估的1.8％高。根据新加坡金融管理局本月发表的宏观经济报告，我国今年经济增长则预料维持平缓，处于1％至3％之间，与去年所取得的增长率没有显著区别。

李总理认为，除了国内情况，国际局势如今也仍存在不明朗因素。他指出，美国、欧洲、日本和一些新兴经济体的经济一方面呈现增长态势，而特朗普当选美国总统，美国股市也反应乐观；但另一方面，美国退出跨太平洋伙伴关系协定，选择展开双边协定的磋商，改变了它对贸易的态度，带来不确定性，也令人担忧。

总理强调说，对于美国的立场，新加坡将继续观察其他国家的反应。“如果其他国家也对贸易采取我赢你输的态度，将导致保护主义加剧，只会损害所有国家的利益。”

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