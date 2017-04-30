李总理与工会代表讨论未来就业

（联合早报网讯）在经济转型过程中，一些行业在重组方面正面对比其它领域更严峻的挑战。李显龙总理最近在与代表这些行业工人的工会领袖对话时，对于下来在持续推动转型的程中，可能有更多员工的生计受影响，表达担忧。

他呼吁劳资双方采取措施，帮助失业员工尽快找到新工作，并加大政府援助措施宣传的力度。

配合劳动节，李总理本月18日与八名代表各行业的工会领袖，针对工人的就业前景以及不同行业下来的展望，进行对话。约20分钟的视频今天上载到总理公署YouTube频道上。

李总理在对话过程中积极向工会领袖了解行业现状，而不少工会领袖在向总理汇报各行业的处境时，描述的是一个多元与复杂的景观。

以石油业来说，石油业工友联合会助理秘书长何香凝就告诉李总理，一些厂商已迁出本地，但像德国特种化学品巨擘赢创工业集团（Evonik）同时也在本地投资设厂，为该行业创造约150个工程师岗位。

以岸外与海事业来说，李总理则形容说，一些员工可能这时还会继续领多达12个月的花红，但对另一批员工来说，行情则没有那么好，可能连花红都会失去。

他说：“我们必须把重点放在帮助失业员工寻找新工作。这是可能办到的，因为在其他领域我们仍在聘请工程师，还有一些行业需要拥有这些技能的员工。”

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