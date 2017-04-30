波那维斯达地铁站发生德士爆炸事故

波那维斯达地铁站附近的联邦道（Commonwealth Avenue）发生德士爆炸事故，至少四人在事故中受伤。

事故发生在今午2时至3时之间，地点是距离波那维斯达地铁站大约100多米外的联邦道，前往大士方向。

目前联邦道上仍有三条车道遭封闭。读者提供给《联合早报》的视频显示，起火的红色德士接连传出爆炸声，火舌四窜，冒出滚滚黑烟。一名正在灭火的消防员在爆炸时被抛飞。

据了解，一辆德运（Trans-cab）德士约2时30分左右爆炸，整辆车被烧成废铁。现场至少有两辆消防车，一辆警车和一辆救护车。

民防（SCDF）在5时18分表示，初步调查显示爆炸起因应该是由交通意外导致。四名伤者，包括民防部队消防员，都受轻伤，已送往国大医院。

陆路交通管理局（LTA）在下午约2时50分表示，在东陵福路（Tanglin Halt Road）后，联邦道因发生意外而遭封闭。

Accident on Commonwealth Avenue (towards Tuas) after Tanglin Halt Road. Commonwealth Avenue closed after Tanglin Halt Road — LTATrafficNews (@LTAtrafficnews) 2017年4月30日

SCDF、警方和LTA的调查正在进行中。

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