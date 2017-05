波那维斯达地铁站发生德士爆炸事故

波那维斯达地铁站附近的联邦道(Commonwealth Avenue)发生德士爆炸事故,至少四人在事故中受伤。

事故发生在今午2时至3时之间,地点是距离波那维斯达地铁站大约100多米外的联邦道,前往大士方向。

目前联邦道上仍有三条车道遭封闭。读者提供给《联合早报》的视频显示,起火的红色德士接连传出爆炸声,火舌四窜,冒出滚滚黑烟。一名正在灭火的消防员在爆炸时被抛飞。

据了解,一辆德运(Trans-cab)德士约2时30分左右爆炸,整辆车被烧成废铁。现场至少有两辆消防车,一辆警车和一辆救护车。

民防(SCDF)在5时18分表示,初步调查显示爆炸起因应该是由交通意外导致。四名伤者,包括民防部队消防员,都受轻伤,已送往国大医院。

陆路交通管理局(LTA)在下午约2时50分表示,在东陵福路(Tanglin Halt Road)后,联邦道因发生意外而遭封闭。

Accident on Commonwealth Avenue (towards Tuas) after Tanglin Halt Road. Commonwealth Avenue closed after Tanglin Halt Road