李显龙总理与美国总统特朗普通电话

（联合早报网讯）李显龙总理今晚与美国总统特朗普通电话，这是自去年12月2日之后，两国领袖第二次以电话沟通。

外交部刚发文告说，特朗普总统致电李总理，两人在电话中肯定新美两国深厚和持久的友谊，“他们对两国部长已开始合作感到满意，并期待在不久的将来就能见面。”

另外，路透社较早时引述白宫幕僚长普里珀斯（Reince Priebus）说，特朗普准备就朝鲜对亚洲构成庞大的核威胁课题，与新加坡和泰国领袖通电话。

他在一个电视节目“This Week”中说：“我们需要尽量跟该区域多个国家在一定的层次上合作，以确保我们做好准备。”

去年12月2日，李显龙总理首次与特朗普通电话，两人在对话中谈到了新美密切持久的友谊。

李总理当时恭贺特朗普在美国总统选举中胜出，并邀请特朗普与家人访问新加坡。

他当天也在个人面簿上撰文表示，他同特朗普谈到新加坡和美国之间密切与长久的友谊，这包括经济、防务与安全、教育以及民间等领域的合作。李总理也期待与特朗普会面。

他当时说：“新美关系历经九任美国总统，新加坡也会与即将上任的新政府合作以进一步加强联系。”

另一方面，特朗普不久前表示将出席今年11月在越南河内举行的亚太经合会议（APEC）、在菲律宾举行的亚细安—美国峰会，以及东亚峰会。

根据亚细安秘书长黎良明说，特朗普这么做是重新肯定美国对本区域以及对与亚细安协作的承诺。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅