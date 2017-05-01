李总理：年轻国人须保持开放态度顺应未来工作趋势

尽管本地劳动队伍的整体失业率正处上升，但年轻居民的失业率仍然很低。然而，年轻国人须保持开放态度，愿意尝试新事物，以顺应未来趋势。

李显龙总理在今早的劳动节群众大会中，对年轻国人的就业情况发表意见。

他指出，在很多国家，每当金融危机发生后，年轻人的失业率往往将居高不下，也有不少在职年轻人未能充分就业。

他说：“就连经济体系与新加坡类似的韩国和台湾，那里的年轻人很多已放弃寻找工作，或在做兼职工，间接造成社会问题……在我国，年轻人无论毕业自工艺教育学院、理工学院或大学，都能在相当短的时间内找到工作。”

李总理强调，年轻人不面对过高的失业率，可归功于本地学府，为学生踏入职场做充分准备。

全国职工总会也推出青年职业联系网（ Youth Career Network），由志愿职业辅导员为刚毕业的学生或首次求职者提供援助和辅导。

然而，李总理呼吁年轻国人保持开放态度，以顺应未来的经济趋势。

“（年轻人必须）愿意尝试新事物，不仅是新工作、新雇主，而是到新领域从事新职业，或通过接受培训掌握新技能。若有应聘机会，请认真考虑接受，这过程并不容易，但我们会一路上陪着你。”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅