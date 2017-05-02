独立会计师：工人党管理的市镇会本可节省至少50万元费用

（联合早报网讯）由白沙—榜鹅市镇理事会委任的独立会计师普华永道新加坡（PwC）指出，由工人党管理的阿裕尼—后港—榜鹅东市镇理事会若能从市镇会的最佳利益角度出发，处理合约事项，市镇会可节省至少50万元费用。

PwC已完成对市镇会过往账目的审查工作，并在4月30日向建屋发展局提交报告。

报告指出，市镇会并未提供充分理由，说明为何把一些合约颁给某个业者，或是为何没有行使延长服务合约的权利，而是通过重新招标的做法，颁发合约给同个业者，却因此支付更高价格。

根据会计师估计，若市镇会处理合约事项时，能从的最佳利益角度出发，市镇会可节省至少50万元费用（当中包括一些没有单据的开销）。

国家发展部今天发文告说，普华永道对AHPETC过往账目的审查结果，进一步证实了国家发展部对市镇会管理公共资金方式的担忧。

文告也说，建屋局将把报告转交给阿裕尼—后港市镇会（AHTC）委任的独立委员会，由其考虑采取那些必要和适当的追讨和法律行动。

白沙—榜鹅市镇会（PRPTC）则表示，正在研究独立会计师的报告，并就此寻求法律意见。市镇会也会考虑是否要采取行动，追讨那些因为AHPETC管理不当，导致榜鹅东居民受到的损失。

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