地铁滨海市区线发生信号故障

由于地铁滨海市区线(Downtown Line)发生信号故障,武吉班让和牛车水站之间的列车服务,需额外10分钟的通勤时间。

新捷运(SBS Transit)今早7时41分在推特发文表示,地铁滨海市区线武吉班让和牛车水站之间的列车服务将延误10分钟。

DTL svc betwn DT01 BKP & DT19 CNT is delayed due to a signalling fault. Add’l travel time of up to 10 minutes may be expected. We are sorry