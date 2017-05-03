为加强应对紧急医疗事故的效率，新加坡民防部队推出紧急医药服务分层应对框架，依照求救者情况的严重性，提供所需援助。

内政部长兼律政部长尚穆根今早在民防部队常年工作计划研讨会上宣布以上消息时说，民防部队接到的“995”求救电话，自2000年起，每年增加约6％。去年接到的紧急医药服务（Emergency Medical Services，简称EMS）电话近18万通，当中约四成是由65岁及以上的年长者所拨打。

尚穆根说，随着本地人口趋向老龄化，这类型的电话将继续增加。“为应付需求，民防部队已增加EMS资源，但单靠增加资源，并不是可持续的作法。”

为此，民防部队推出紧急医药服务分层应对框架，根据每个情况的严重性，调整应对方案。

例如，在发生心脏骤停或中风等紧急状况时，民防部队将给予这些案子优先权，派出救护车和救护员。受过紧急医疗人员培训的消防员也将乘消防电单车先赶往现场施救。而在接到像是拨电者有便秘或慢性咳嗽等非紧急事故时，电话接听员会建议对方到附近诊所接受治疗。

尚穆根指出，如有对情况不确定，民防部队将采取谨慎态度，派出资源到场援助，以更好地进行评估。

相关调整将在未来几年分阶段推行。

另外，民防部队也推出新装备，提升陆地和水上消防能力。当中包括，具消防能力，且能载送病患到医院的消防医疗车（Fire Medical Vehicle）和迅速反应消防船艇（Rapid Response Fire Vessel）。

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