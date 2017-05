地铁滨海市区线恢复正常服务。

新捷运(SBS Transit)刚在推特发文表示,植物园站到牛车水站列车服务将恢复正常。

DTL has resumed normal service. All trains are now stopping at DT09 BTN twds DT19 CNT. We are sorry for the inconvenience caused. — SBS Transit (@SBSTransit_Ltd) May 3, 2017